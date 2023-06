1 Wenig Regen, vertrocknete Wiesen – die oberste Bodenschicht ist vielerorts mehr braun als grün. (Symbolbild) Foto: imago/Ralph Peters/Ralph Peters

Seit Wochen regnet es kaum, vielerorts in Deutschland herrscht eine Waldbrandgefahr und in Berlin wird dazu aufgerufen, den Rasen nicht mehr zu mähen. Droht auch dem Südwesten eine Dürre? Wir haben Experten gefragt.









Mehrere Wochen lang hat es in vielen Teilen Baden-Württembergs kaum geregnet. In manchen Regionen Deutschlands ist inzwischen von Dürre oder einer enorm hohen Waldbrandgefahr die Rede. In Berlin rufen Naturschützer die Bürgerinnen und Bürger sogar dazu auf, ihre Rasen nicht mehr zu mähen, vor allem kurze Gräser drohen aktuell schlicht in der Sonne zu vertrocknen. Der Blick auf die Niederschlagsmengen ist in Baden-Württemberg ebenfalls besorgniserregend.