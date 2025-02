1 Deutsche Reisepässe. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Mehr als 450.000 Menschen in Baden-Württemberger verfügen neben dem deutschen auch über einen weiteren Pass. Welche Länder bei Doppelstaatlern weit vorne liegen.











Vier Prozent der Menschen in Baden-Württemberg haben Ende 2023 mindestens eine weitere Staatsangehörigkeit besessen. Das geht aus Daten des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg in Fellbach hervor. Wie der Mikrozensus ergab, hatte die Hälfte der insgesamt 454.000 Menschen eine zweite Staatsbürgerschaft in einem weiteren EU-Land.