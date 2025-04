Baden-Württemberg: Fake-Blitzer sorgen in nächster Südwest-Gemeinde für Aufsehen

1 Eine täuschend echt aussehenden Blitzer-Attrappe am Ortsausgang von Frittlingen sorgte bundesweit für Aufsehen. Foto: dpa/Marius Bulling

Was ist los in Baden-Württemberg? Immer mehr Fake-Blitzer tauchen auf. Ein Bürgermeister nennt sie Kunstwerke.











Während der in Frittlingen einbetonierte Fake-Blitzer nun verhüllt sein Dasein fristet, zeigen sich solche Attrappen in Baden-Württemberg andernorts in ihrer vollen Pracht. Gleich drei davon stehen in Blumberg, einem 10.000 Einwohner zählenden Ort im Schwarzwald-Baar-Kreis. Nach Auskunft des Bürgermeisters Markus Keller wurde der erste Fake-Blitzer bereits im Jahr 2016 angebracht. „Der war über Nacht einfach mal da“, sagt Keller. Und keinen stört es.