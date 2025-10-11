Baden-Württemberg: Fahrer im Sekundenschlaf? Lkw stürzt Böschung hinab – Autobahn gesperrt

1 Die A96 musste nach dem Unfall mehrere Stunden gesperrt bleiben. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Ein Lkw stürzt bei Achberg eine Böschung hinab – der Fahrer wird leicht verletzt. Was die Polizei über den mutmaßlichen Sekundenschlaf und die Folgen auf der A96 berichtet.











Mutmaßlich weil der Fahrer in den Sekundenschlaf fiel ist ein Lastwagen bei Achberg (Landkreis Ravensburg) von der Autobahn 96 abgekommen, eine Böschung hinuntergestürzt und umgekippt. Andere Verkehrsteilnehmer befreiten den Mann aus dem Führerhaus, wie die Polizei mitteilte. Er wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt.