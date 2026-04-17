Er schleicht sich lautlos durchs Unterholz – und setzt sich fest: Der Goldschakal ist in Baden-Württemberg angekommen. Experten sind sich sicher: Das wird kein kurzes Gastspiel.
Der scheue und seltene Goldschakal ist in Baden-Württemberg heimisch geworden. Aus zahlreichen Landkreisen liegen Nachweise vor, mehrere Paare pflanzen sich fort – und Experten sind sich sicher, dass das Tier bleiben wird. „Der Goldschakal entwickelt sich derzeit von einer Randerscheinung zu einem dauerhaften Thema“, sagt Felix Bröcker von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt. „Er wird sich früher oder später neben Fuchs, Reh und Wildschwein als verbreitete, heimische Wildart etablieren.“