Baden-Württemberg: Erstmals Anklage wegen KI-generierter Missbrauchsbilder

1 Das Cybercrime-Zentrum Baden-Württemberg hat Anklage gegen einen 59-Jährigen erhoben. Er steht im Verdacht, mithilfe von KI kinderpornografische Bilder hergestellt zu haben (Symbolfoto). Foto: Uli Deck/dpa/Uli Deck

Mit KI erstellte Missbrauchsbilder von Kindern: Erstmals erhebt das Cybercrime-Zentrum Baden-Württemberg in einem solchen Fall Anklage. Ein 59-Jähriger steht im Fokus der Ermittler.











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Weil er mit Hilfe von KI kinderpornografische Bilder hergestellt haben soll, hat das Cybercrime-Zentrum Baden-Württemberg Anklage gegen einen 59-Jährigen erhoben. Dem aus Karlsruhe stammenden Mann wird zur Last gelegt, in vier Fällen täuschend echt aussehende kinderpornografische Dateien erstellt zu haben. Laut einem Sprecher des Cybercrime-Zentrums ist es das erste Mal, dass die Behörde auf Grundlage von mit KI erstellter Kinderpornografie Anklage erhebt.