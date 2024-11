Baden-Württemberg: Erste Cannabis-Clubs im Land erhalten Anbau-Genehmigungen

1 Aus der Cannabis-Pflanze werden Haschisch und Marihuana hergestellt. (Archivbild) Foto: dpa/Christian Charisius

Grünes Licht für den Cannabis-Anbau im Südwesten. Die ersten beiden Vereine haben nun die Erlaubnis bekommen. Die Warteschlange ist lang.











Link kopiert



Die ersten beiden Cannabis Social Clubs in Baden-Württemberg haben die Erlaubnis zum gemeinschaftlichen, nicht gewinnorientierten Anbau von Cannabis erhalten. Der „Cannabis Club Südwest e.V.“ in Achern (Ortenaukreis) und der „CSC Grüne Liebe Rhein-Neckar e.V.“ in Mannheim hätten zu den Ersten gezählt, die Anfang Juli ihre Unterlagen beim Regierungspräsidium als Erlaubnisbehörde eingereicht hätten.

Dort liegen laut Mitteilung 66 weitere Anträge von Anbauvereinigungen im Land vor, die in der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet würden. In den erteilten Erlaubnissen seien unter anderem die maximalen jährlichen Mengen zum Eigenanbau und zur Weitergabe festgelegt. Lesen Sie auch Nach der teilweisen Freigabe von Cannabis für Erwachsene und des privaten Anbaus mit zahlreichen Vorgaben war am 1. Juli eine zweite Stufe in Kraft getreten. Nicht kommerziellen Anbauvereinigungen mit bis zu 500 Mitgliedern wird es damit ermöglicht, an den Start zu gehen. Volljährige Menschen können Cannabis gemeinsam anbauen und untereinander zum Eigenkonsum abgeben. Die Clubs brauchen aber eine behördliche Erlaubnis.