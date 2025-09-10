Baden-Württemberg: Ermittler identifizieren international gesuchten Hacker

Ermittler aus Baden-Württemberg haben einen international gesuchten Hacker identifiziert. Gegen ihn erging ein europäischer Haftbefehl, teilte die Staatsanwaltschaft Karlsruhe mit.
Ermittler aus Baden-Württemberg haben einen international gesuchten Hacker identifiziert. Gegen den mutmaßlichen Kopf einer weltweit agierenden Bande wurde ein europäischer Haftbefehl erlassen, wie die Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe am Mittwoch mitteilte. Er und seine Mittäter sollen mit Schadsoftware die Daten von weltweit über 300 Unternehmen gestohlen und verschlüsselt haben, um die Firmen zu erpressen. Mindestens neun dieser Firmen befanden sich in Deutschland.