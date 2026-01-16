Baden-Württemberg: Ein Kilo Heroin bei Drogenrazzia sichergestellt

An der Spitze der kriminellen Gruppe soll ein 53-jähriger Mann stehen, der bereits früher wegen Heroinhandels inhaftiert war. Die Beschuldigten – vier Männer und eine Frau – sollen in organisierten Strukturen Heroin und Kokain in nicht geringen Mengen aus dem benachbarten Ausland eingeschmuggelt und gehandelt haben. Die Festgenommenen sitzen nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen laufen weiter und Beweismittel werden noch ausgewertet.