Baden-Württemberg: E-Ladepunkte im Südwesten seit 2019 verachtfacht

1 Ladestation für Elektrofahrzeuge an der Autobahnausfahrt Merklingen. (Symbolbild) Foto: imago/Arnulf Hettrich

Die Zahl der öffentlichen Ladepunkte für Elektrofahrzeuge in Baden-Württemberg ist innerhalb von fünf Jahren auf das Achtfache gestiegen. Gab es Anfang 2019 exakt 2.721 Ladepunkte, so waren es am 1. Januar 2024 insgesamt 21.812, teilte das Verkehrsministerium in einer am Donnerstag veröffentlichten Antwort auf eine Anfrage der Grünen-Landtagsfraktion mit. Ähnlich das Wachstum bei den Schnellladestationen: Sie erhöhten sich von 460 auf 3.375.