Auf glatten Straßen gab es am Samstag bereits zahlreiche Unfälle. Und vielerorts bleibt es nachts rutschig. Wo müssen Autofahrer und Fußgänger besonders aufpassen?
Auch in der Nacht auf Sonntag kann es in Teilen Deutschlands sehr glatt werden. Vor allem im südlichen Brandenburg über Teile Sachsens bis zum Erzgebirge und nach Thüringen müsse mit Glätte durch gefrierenden Sprühregen gerechnet werden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Abend mit. Auch „lokal erhebliche Glätte“ sei möglich. Dann könne der DWD auch eine Unwetterwarnung herausgeben, hieß es.