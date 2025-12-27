Abgesehen von den Küstenregionen erwartet der DWD in der Nacht leichten bis mäßigen Frost und vor allem in der Mitte des Landes Nebel. Später könne es von Norden her aufklaren, dabei sei aber mit gefrierender Nässe zu rechnen. Ansonsten könne laut DWD vereinzelt auch die sogenannte Reifglätte auftreten: Wenn Reif auf Gehwegen und Straßen zusammengepresst wird, kann die durch den Druck verflüssigte und anschließend wieder gefrorene Oberfläche glatt werden. Schon in der Nacht zum Samstag hatte Glätte im Zuge der eisigen Temperaturen für zahlreiche Unfälle mit mehreren Verletzten gesorgt.