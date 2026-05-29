Baden-Württemberg: Durchsuchungen bei 21-Jährigem nach Internet-Pranks

1 Die Polizei in Rastatt ermittelt gegen einen 21-Jährigen wegen Social-Media-Prankst (Symbolfoto). Foto: Peter Kneffel/dpa/Peter Kneffel

Er wirft Pakete, filmt Kassiererinnen – und landet jetzt selbst im Fokus. Ermittlungen gegen einen Social-Media-„Prankster“ aus Rastatt. Was ihm konkret vorgeworfen wird.











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Ein 21-jähriger Mann ist nach mutmaßlichen Internet-Pranks („Scherzen“) bei Angestellten in mehreren Geschäften ins Visier der Ermittler geraten. Beamte durchsuchten Anfang der Woche die Wohnung des Tatverdächtigen in Rastatt und stellten umfangreiches Beweismaterial sicher, wie die Polizei mitteilte. Der Mann soll seit Anfang März in Gaggenau und Gernsbach Mitarbeiter ohne deren Einwilligung gefilmt und die Aufnahmen über einen Social-Media-Account veröffentlicht haben.