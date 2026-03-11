Baden-Württemberg: Drei Unis bleiben exzellent – Konstanz verliert Förderstatus

Es geht um Millionenbeträge und ums Ansehen: Experten und Politiker haben darüber entschieden, welche Universitäten weiter als exzellent gefördert werden.
Die Universität Heidelberg, das KIT Karlsruhe und die Universität Tübingen werden auch über dieses Jahr hinaus als Exzellenzuniversitäten gefördert. Sie zählen zu den insgesamt zehn Universitätsstandorten in der Exzellenzstrategie, die von Bund und Ländern weiterhin mit Millionensummen unterstützt werden. Wie der Wissenschaftsrat bekanntgab, werden sie von 2027 an für weitere sieben Jahre gefördert.