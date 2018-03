Baden-Württemberg Drei Schwerverletzte bei Frontalcrash

11. März 2018 - 09:13 Uhr

Ein Autofahrer übersieht die Vorfahrt eines anderen Autos und fährt auf die Bundesstraße. Der Frontalzusammenstoß ist heftig, alle drei beteiligten Personen werden schwer verletzt.





Gondelsheim - Eine Vorfahrtsverletzung an der Einmündung der Kreisstraße 3500/Brettener Straße auf die B 35 führte am frühen Samstagabend gegen 19 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall bei Gondelsheim (Landkreis Bruchsal). Dabei wurden drei Personen schwer verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Ein 29-jähriger Autofahrer missachtete beim Einfahren auf die Bundesstraße in Richtung Bretten die Vorfahrt eines aus Richtung Bretten kommenden 26-Jährigen.

Das Auto des Unfallverursachers wurde durch die Wucht des Aufpralls zurückgeschleudert und kam mittig auf der B 35 zum Stehen, der 29-Jährige wurde schwer verletzt. Das Fahrzeug des anderen Beteiligten wurde über die Fahrbahn der B 35 und einen parallel verlaufenden Radweg hinweg abgewiesen und kam in einem Gebüsch entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Die beiden schwerverletzten Insassen mussten durch Zeugen und Einsatzkräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die B 35 war im Bereich der Unfallstelle bis gegen 23 Uhr teilweise voll gesperrt, die Umleitung erfolgte durch Polizeibeamte.