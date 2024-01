Baden-Württemberg: Messerangriff im Schwarzwald? 27-Jähriger findet Familie tot

2 In einem Einfamilienhaus in Villingen-Schwenningen in Baden-Württemberg sind Mutter, Vater und ihr 32-jähriger Sohn tot aufgefunden worden. Foto: Marc Eich/dpa

Es ist ein schockierendes Bild, das sich einem jungen Mann beim Heimkommen geboten haben muss. Er fand Mutter, Vater und Bruder tot im Haus. Die Polizei hat schon eine Vermutung zum Tathergang.











Villingen-Schwenningen - Ein 27 Jahre alter Mann hat seine Eltern und seinen Bruder tot in deren Einfamilienhaus in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) aufgefunden. Die drei Toten wiesen allesamt Stichverletzungen auf, wie die Polizei mitteilte. Der 27-Jährige sei am Nachmittag heim gekommen und habe seine Angehörigen im Erdgeschoss des Hauses entdeckt.