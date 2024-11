Baden-Württemberg: Dinkel und Soja statt Wein - Markgraf von Baden rodet Reben

1 Das Haus Baden will seinen Weinbau am Bodensee zurückfahren. (Symbolbild) Foto: dpa/Thomas Banneyer

Am Bodensee gibt es bald rund 60 Hektar weniger Rebfläche. Das Haus Baden zieht angesichts roter Zahlen die Reißleine - und hat andere Pläne.











Wegen schlechter Absatzzahlen gerade im Premiumsegment will das Haus Baden seinen Weinbau am Bodensee zurückfahren und rund 60 Hektar Reben roden lassen. „Auf den Flächen werden künftig Weizen, Dinkel, Sonnenblumen und Soja wachsen“, sagte Bernhard Markgraf von Baden (54) dem „Südkurier“ (Samstag). „Und wir nehmen Schafe drauf, die Klee und Zwischenfrüchte abweiden. Die bislang konventionell bewirtschafteten Reben weichen, um unsere ökologische Landwirtschaft am Bodensee auszubauen und zu stärken“, erklärte er den Wechsel. „Bio ist ein Megatrend und ich setzte voll darauf.“