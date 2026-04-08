Baden-Württemberg: Diesel-Diebe zapfen Tausende Liter auf Baustellen ab

Über die Osterfeiertage schlagen Diesel-Diebe auf Baustellen zu – und machen Beute im Wert von Tausenden Euro. Wie sie dabei vorgehen und wovon die Polizei ausgeht.
Der Beutezug dürfte sich angesichts der enorm gestiegenen Benzinpreise gelohnt haben: Diebe haben über die Osterfeiertage auf zwei Baustellen im Raum Pforzheim und Calw insgesamt rund 6.000 Liter Diesel gestohlen. Auf der A8-Großbaustelle bei Pforzheim zapften sie an Tankcontainern und Baustellenfahrzeugen knapp 4.000 Liter ab, wie die Polizei mitteilte. Ebenfalls an einem dieser Tage schlugen Unbekannte auf einer Baustelle in Calw zu und stahlen rund 2.000 Liter.