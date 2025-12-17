Baden-Württemberg: Diese Weihnachtsmärkte haben auch nach Weihnachten noch geöffnet

Der Trubel nähert sich seinem Höhepunkt, auch auf den Weihnachtsmärkten. Die meisten sind spätestens an Heiligabend zu Ende. Aber es gibt Ausnahmen im Südwesten.

Es geht mit riesigen Schritten auf Heiligabend und Weihnachten zu. Die Zeit bis zum Fest verkürzen sich viele mit einem Besuch auf einem der zahlreichen Weihnachtsmärkte im Land. In eigentlich jeder Kommune werden zumindest an einem Wochenende ein paar Buden aufgebaut. Die meisten großen Weihnachtsmärkte im Land schließen spätestens einen Tag vor Heiligabend – dann ist alles vorbei. Oder?

Wer von Glühwein, gebrannten Mandeln und dem Gedränge nicht genug hat, für den gibt es einige wenige Weihnachtsmärkte im Südwesten, die auch nach den Feiertagen noch geöffnet sind.

Göppingen hat am längsten in der Region Stuttgart geöffnet

In der Region Stuttgart ist Göppingen die Stadt mit dem am längsten durchgängig geöffneten Weihnachtsmarkt. Er hat bis zum 28. Dezember – und damit 36 Tage lang geöffnet. „Das ist quasi ein Alleinstellungsmerkmal“, sagt Oliver Sihler vom Göppinger City-Verein. Noch eine Besonderheit hat die „Göppinger Waldweihnacht“: Rund 200 Tannenbäume sind in der Stadt verteilt.

Der Weihnachtsmarkt in Göppingen ist auch noch nach Weihnachten geöffnet. Foto: Archiv/Stadtmarketing Göppingen

Bis zum 6. Januar hat der Baden-Badener Christkindelsmarkt vor dem Kurhaus geöffnet. Es gibt eine Krippenausstellung, Live-Musik und zahlreiche Stände. Die Pforzheimer Winterwelt hat ebenfalls nach Weihnachten noch offen. Direkt am Enzufer ist bis zum 6. Januar eine Schlittschuhbahn aufgebaut, auch Stockschießen können die Besucher. In zwei Zelten gibt es zudem Kulinarisches, abends finden Partys statt. Eine Reservierung wird empfohlen .

Der Bruchsaler Weihnachtsmarkt geht auch nach den Feiertagen weiter. Der Duft von Glühwein und Bratwurst weht noch bis 30. Dezember durch die Innenstadt. Sonntag bis Donnerstag ist von 12 bis 20.30 Uhr geöffnet, freitags und samstags eine Stunde länger.

Kleine Märkte, die erst nach Weihnachten öffnen

Einige Märkte öffnen auch erst nach Weihnachten – sie heißen dementsprechend anders. Beispielsweise der „Sternlesmarkt“ in Ettlingen (Kreis Karlsruhe). Mehr als 40 Stände verteilen sich am 27. und 28. Dezember auf zwei Plätzen in der Innenstadt, für Kinder gibt es ein historisches Karussell.

Auch das „Winterdorf“ in Todtmoss (Landkreis Waldshut) findet am 27., 28. und 29. Dezember statt. Im Alten Kurpark werden Buden aufgebaut, es gibt auch Live-Musik. Am zweiten Abend findet zudem eine Laternenwanderung statt.

In Reutlingen und Heidelberg geht es kleiner weiter

In einigen Städten wird ein Großteil des Weihnachtsmarkts geschlossen, ein kleinerer Teil bleibt stehen. So ist es beispielsweise in Reutlingen , wo der Weihnachtsmarkt in der Altstadt vor Weihnachten endet. Der Weihnachtspark im Bürgerpark an der Stadthalle bleibt noch bis zum 6. Januar geöffnet.

Auch in Heidelberg geht es kleiner weiter: Auf dem Bismarckplatz und mit dem Heidelberger Winterwäldchen auf dem Kornmarkt. Beides ist noch bis zum 1. Januar geöffnet. Die Eisbahn auf dem Karlsplatz sogar bis zum 11. Januar 2026.

In Mannheim gibt es auf dem „Silvestermarkt“ (27. bis 31. Dezember) eine Möglichkeit, um etwas zu Essen und zusammen zu kommen.

Weihnachtsmärkte nach Weihnachten in Baden-Württemberg:

Göppingen: bis 28. Dezember 2025

Baden-Badener Christkindelsmarkt: bis 6. Januar 2026

Pforzheimer Winterwelt: bis 6. Januar 2026

Weihnachtsmarkt Burchsaal: bis 30. Dezember 2025

Sternlesmarkt in Ettlingen: 27. und 28. Dezember 2025

Winterdorf in Todtmoos: 27. bis 29. Dezember 2025

Weihnachtspark in Reutlingen: bis 6. Januar 2026

Winterwäldchen Heidelberg: bis 1. Januar

Silvestermarkt in Mannheim: 27. bis 31. Dezember 2025

Auch in Stuttgart kann man nach den Feiertagen noch etwas weihnachtliches Flair ins neue Jahr retten. Der Christmas Garden in der Wilhelma geht noch bis zum 11. Januar. Auf der Insel Mainau am Bodensee, wo es das Lichterspektakel ebenfalls gibt, geht es bis zum 5. Januar.