Baden-Württemberg: Diese Weihnachtsmärkte haben auch nach Weihnachten noch geöffnet

Der Trubel nähert sich seinem Höhepunkt, auch auf den Weihnachtsmärkten. Die meisten sind spätestens an Heiligabend zu Ende. Aber es gibt Ausnahmen im Südwesten.
Es geht mit riesigen Schritten auf Heiligabend und Weihnachten zu. Die Zeit bis zum Fest verkürzen sich viele mit einem Besuch auf einem der zahlreichen Weihnachtsmärkte im Land. In eigentlich jeder Kommune werden zumindest an einem Wochenende ein paar Buden aufgebaut. Die meisten großen Weihnachtsmärkte im Land schließen spätestens einen Tag vor Heiligabend – dann ist alles vorbei. Oder?