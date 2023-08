6 Nicht nur Museum sondern auch Amphitheater. In Stuttgart werden im Sommer neben dem Mercedes-Benz-Museum auf Kinoleinwand Filme gezeigt. Foto: Lichtgut//Julian Rettig

Unter klarem Sternenhimmel oder eingepackt im Regenponcho. Auch in Baden-Württemberg finden in den Sommermonaten Kinos im Freien statt. Hier finden Sie eine Auswahl der Angebote.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











So wirklich auf den Film konzentrieren kann man sich ja nicht, wenn man verschwitzt auf dem Sessel klebt und in einer tropischen Nacht kaum Luft kriegt. In dem Sommermonaten, wenn die Kinos in den geschlossenen Räumen traditionell mit weniger Betrieb rechnen, gibt es daher auch dieses Jahr eine Vielzahl an Angeboten für Filmvorführungen im Freien. Diese reichen von Krimis in Fellbach über Großevents zu Filmvorführungen umgeben von hunderte Jahre alten Gemäuern in Freiburg mit einer Pizza auf dem Schoß.