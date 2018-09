Baden-Württemberg Diebe stehlen knapp 90 Kilogramm Walnüsse

Von red/dpa 24. September 2018 - 16:33 Uhr

Die Polizei sucht den Besitzer von rund 90 Kilogramm Walnüssen. Foto: dpa

Skurriler Fund während einer Polizeikontrolle: Beamten haben im Auto von zwei Verdächtigen fast 90 Kilogramm Walnüsse entdeckt. Nun wird der Besitzer gesucht.

Breisach - Fast 90 Kilogramm Walnüsse haben zwei Diebe in Breisach (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) gestohlen. Ein Zeuge hatte die Polizei am Freitag auf zwei Verdächtige aufmerksam gemacht. Beamte hätten daraufhin das Auto des Duos kontrolliert und darin eine große Menge frisch geernteter Walnüsse gefunden, sagte ein Sprecher am Montag.

Gegen den 41-jährigen Mann und die 64-Jahre alte Frau wird nun wegen Diebstahls ermittelt. Bis der Geschädigte ausfindig gemacht werden kann, lagern die Nüsse im Wert von rund 500 Euro auf dem zuständigen Polizeirevier.