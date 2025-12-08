Baden-Württemberg: Diebe haben es auf altes Frittierfett abgesehen

Unscheinbare Mülltonnen werden zur Beute: Warum Diebe in Baden-Württemberg plötzlich scharf auf altes Speisefett sind – und wie daraus Kraftstoff für Autos und Lastwagen entsteht.
Die mutmaßlichen Diebe sind wohl in der Nacht gekommen und haben die Garage des Restaurants in Giengen an der Brenz (Kreis Heidenheim) aufgehebelt. Die Beute scheint auf den ersten Blick nicht wertvoll zu sein. Es wurde eine mit 300 Liter altem Speisefett befüllte Mülltonne mitgenommen, wie die Polizei in Ulm mitteilte.