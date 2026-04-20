Baden-Württemberg: Die Regierung Özdemir braucht mehr Ehrgeiz für die Schulpolitik

Mit dem Pflichtjahr in der Kita setzt Grün-Schwarz einen richtigen Schwerpunkt. Fatal ist aber die Leerstelle bei den weiterführenden Schulen, meint unsere Autorin Bärbel Krauß.
Die neue Landesregierung um den künftigen Ministerpräsidenten Cem Özdemir setzt laut den Leitplanken, die sie sich im Sondierungspapier gegeben hat, in der Bildungspolitik gleich doppelt auf Kontinuität. Zum einen will Grün-Schwarz sich in dieser Wahlperiode erneut auf die frühe Bildung vor und in der Grundschule konzentrieren. Zum anderen macht die Koalition weiterhin einen Bogen um Strukturreformen bei den weiterführenden Schulen.