Baden-Württemberg: Dichter Herbstnebel bremst Pendler im Südwesten aus

Frühaufsteher aufgepasst: Besonders in den Niederungen bleibt der Nebel hartnäckig – und erst gegen Mittag gibt’s Hoffnung auf Sonne. Welche Regionen besonders betroffen sind.
Der Herbstnebel will einfach nicht weichen: Wer aktuell im Südwesten unterwegs ist, braucht vor allem Geduld und Konzentration am Steuer. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist in Baden-Württemberg teils mit sehr eingeschränkter Sicht zu rechnen, besonders in den Morgen- und Nachtstunden. Örtlich kann die Sicht unter 150 Meter sinken, mancherorts soll sich der Nebel sogar erst gegen Mittag lichten.