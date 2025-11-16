Baden-Württemberg: Deutlich weniger Schwarzfahrer verurteilt

1 Wer ohne Ticket erwischt und verurteilt wird, erhält meist eine Geldstrafe. (Symbolbild) Foto: imago images/Future Image/Christoph Hardt via www.imago-images.de

Die Zahl der Verurteilungen wegen Schwarzfahrens ist in Baden-Württemberg in den letzten Jahren stark zurückgegangen. Dies geht aus einer Antwort des Justizministeriums auf eine Anfrage des fraktionslosen Abgeordneten Daniel Born hervor. Im Jahr 2021 wurden im Südwesten noch 7.019 Personen verurteilt, 2022 reduzierte sich die Zahl auf 5.126 und 2023 auf 4.100. Neuere Verurteilungszahlen sind derzeit nicht verfügbar.