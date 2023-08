1 Immer mehr Menschen kommen bei den Unfällen ums Leben (Archivbild). Foto: dpa/Christina Häußler

Vielleicht war es das schöne Wetter, vielleicht auch einfach das Tempo: Im Südwesten sind in diesem Jahr bislang deutlich mehr Motorradfahrer ums Leben gekommen. Bei den Radfahrern und den Menschen mit Elektrorädern sieht das laut Statistik anders aus.









Auf den baden-württembergischen Straßen sind in den ersten sechs Monaten des Jahres fast doppelt so viele Motorradfahrer ums Leben gekommen wie im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres. Das geht aus der Verkehrsunfallstatistik hervor, die das Innenministerium am Mittwoch (9. August) in Stuttgart veröffentlichen will.