Baden-Württemberg: Deutlich mehr Grippefälle nach frühem Start in die Saison

Warum gibt es in diesem Winter so viele Grippefälle? Das Gesundheitsministerium hat eine Vermutung – Experten warnen vor Risiken für Ältere und Kranke.
Die Grippewelle rollte weiter über Baden-Württemberg - und die Zahlen steigen deutlich schneller als im vergangenen Jahr. Seit Anfang Dezember und bis zur ersten Januarwoche wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums 6.526 bestätigte Grippefälle an das Landesgesundheitsamt gemeldet. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es demnach 1.451. Auch die Fallzahlen anderer Atemwegsinfektionen wie Corona nehmen demnach zu.