1 Eine Szene aus einem Testspiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem SV Sandhausen im Oktober 2018. Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart spielt an diesem Sonntag in der zweiten Liga auswärts beim SV Sandhausen. Wir haben alles Wissenswerte rund um die Partie zusammengefasst.

Stuttgart - Für den SV Sandhausen ist das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart ein Saisonhöhepunkt in der zweiten Liga. Derzeit liegt das Team von Trainer Uwe Koschinat acht Punkte hinter den Weiß-Roten. Wir haben alles Wissenswerte rund um die Partie zusammengestellt.

Anpfiff: Sonntag, 13.30 Uhr. Hier gibt es den VfB-Liveticker.

Schiedsrichter: Harm Osmers (Hannover), Thomas Gorniak/Bremen und Norbert Grudzinski/Hamburg (Seiteninie), Patrick Hansbauer/Fürth (Vierter Offizieller), Robert Kempter/Stockach (Video-Assistent), Marcel Gasteier/Weisel (VA-Assistent).

Wetter: Laut Wettervorhersage ist es am Sonntagmittag in Sandhausen bedeckt, bei Temperaturen von zwei Grad Celsius. Im weiteren Tagesverlauf gibt es vom Nachmittag bis abends Regen und die Temperaturen liegen zwischen einem und vier Grad Celsius.

Unterstützung: Der VfB wird am Sonntag von mehreren Tausend Fans begleitet. Im Fan-Center steht bis Samstag noch ein geringes Restkontingent an Karten zur Verfügung. Vor Ort wird es keine Gästekasse geben.

Rückblick: Das letzte Aufeinandertreffen zwischen dem VfB und dem SV Sandhausen fand am 20. Spieltag der Zweitliga-Saison 2016/2017 statt. Damals entschied der VfB sein bisher einziges Heimspiel gegen das Team vom Hardtwald in der Mercedes-Benz Arena nach einer 1:0-Halbzeitführung mit 2:1 für sich. Genau so ging auch das Hinspiel in Sandhausen aus. Aus dem damaligen Aufstiegskader des VfB tragen Emiliano Insua und Marcin Kaminski auch heute noch das Trikot mit dem Brustring.

Gesamtbilanz aus VfB-Sicht: Drei Spiele, zwei Siege, kein Unentschieden, eine Niederlage, 6:4 Tore.

Zitat zum Spiel: „Wenn in Sandhausen kein attraktiver Gegner da ist, kommen vielleicht 5.000 Zuschauer, hier beim VfB sind es 60.000 Zuschauer.“ (VfB-Stürmer Philipp Förster, früher SV Sandhausen)

Offizieller Hashtag: #SVSVfB

Legendäres Pokalspiel: Zu den legendärsten Schlachten in der Geschichte des DFB-Pokals gehört die Niederlage des VfB Stuttgart beim SV Sandhausen am 27. August 1995 – am Ende stand es 12:13.

Übertragung: Live ist die Partie bei Sky zu sehen. Lesen Sie hier, welche Kneipen und Bars in Stuttgart und Region die Partie übertragen.

Alte Bekannte: Philipp Förster wechselte Anfang September kurz vor Transferschluss vom SV Sandhausen zum VfB. Für Sandhausen spielte der Mittelfeldakteur von 2017 bis zum fünften Spieltag der laufenden Saison. Dabei lief der 24-Jährige in 65 Pflichtspielen auf, erzielte zehn Treffer und bereitete acht Tore vor. SVS-Neuzugang Besar Halimi streifte das VfB- Trikot in der Saison 2013/2014 über und absolvierte 14 Drittligaspiele für die zweite Mannschaft. In der Saison 2014/15 war der kosovarische Nationalspieler sehr erfolgreich für die Stuttgarter Kickers am Ball, die er an in Richtung FSV Mainz 05 verließ.

Regeln: Seit dem 1. Juni gelten weltweit modifizierte Fußballregeln. Das International Football Association Board (IFAB), will mit den diesjährigen Neuerungen das Spiel „noch attraktiver und fairer“ machen, heißt es in einer Mitteilung. Zu den wichtigsten Änderungen gehört, dass die Seitenwahl vor dem Spielbeginn eigentlich keine mehr ist. Der Kapitän der Mannschaft, die den Münzwurf gewinnt, kann zwischen Ballbesitz und Spielfeldseite wählen.

Neu ist zudem, dass auch Trainer und Teamoffizielle auf der Bank Gelb oder Rot sehen können. Zudem muss ein Spieler, der ausgewechselt wird, das Spielfeld über die nächste Begrenzungslinie verlassen, nicht mehr über die Seitenlinie zwischen den Trainerbänken. So soll das „Zeit schinden“ unterbunden werden. Außerdem: Bei Abstößen und Freistößen im eigenen Strafraum muss der Ball den Strafraum nicht verlassen. Auch so will man das Spiel „schneller und flüssiger“ gestalten.

Die umfassendste Regeländerung betrifft dieses Jahr das Handspiel. Neu ist zunächst: Wird ein Treffer mit Hand oder Arm erzielt, ist dieser prinzipiell irregulär. Es reicht sogar schon, wenn der Spieler mit Hand oder Arm in Ballbesitz kommt und sich so „einen klaren Vorteil verschafft“, etwa zu einer Torchance kommt - ganz egal, ob das Handspiel absichtlich erfolgte oder nicht. Eine vollständige Übersicht der Regeländerungen findet sich hier auf der offiziellen DFB-Seite.

Vom Tag der Pressekonferenz bis zum Tag nach dem Spiel halten wir Sie hier auf dem Laufenden rund um die Partie des VfB Stuttgart.