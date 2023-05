Sommerliche Temperaturen ziehen viele Menschen ins Freie. Den Sonnenschutz sollte man nicht vernachlässigen, denn Experten warnen in diesen Tagen vor einer hohen UV-Strahlung. Wo der Gefahrenindex besonders hoch ist.

Viel Licht, sommerliche Temperaturen – viele Menschen genießen die warmen Temperaturen im Südwesten. Bereits am Samstagmittag meldeten die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) 23 Grad in Stuttgart und der Region. Das Hoch Vera verwöhnt Baden-Württemberg und viele andere Teile Deutschlands mit Sonne.

Doch das hat auch Schattenseiten: Der DWD warnt vor einer hohen UV-Strahlung. Der UV-Gefahrenindex beträgt in weiten Teilen Baden-Württembergs 7 und liegt damit im hohen Bereich. Im Südosten des Landes liegt der Index laut den Experten sogar bei 8, ein Wert, der als sehr hoch gilt.

Auf Twitter hat der DWD eine entsprechende Grafik veröffentlicht, die zeigt, wo die Strahlen besonders gefährlich sind:

Wer in die Sonne geht, der sollte sich also schützen, raten die Wetterexperten. Eine Sonnencreme und -brille sowie eine Kopfbedeckung gehören also wohl genauso zu diesem Wochenende wie die Sonne.