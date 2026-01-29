Baden-Württemberg: Der Südwesten hält Platz zwei bei Arbeitslosenquote

1 Baden-Württemberg hält im deutschlandweiten Vergleich Platz zwei bei der Arbeitslosenquote. Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Bernd Weißbrod

Trotz steigender Arbeitslosenzahlen bleibt Baden-Württemberg bundesweit auf Rang zwei. Nur Bayern verzeichnet eine noch niedrigere Quote.











Die Anzahl der Arbeitslosen hat in Baden-Württemberg erneut zugenommen: 2025 stieg die Arbeitslosenquote auf 4,6 Prozent an, wie das Statistische Landesamt in Fellbach mitteilte. 2024 waren es 4,2 Prozent, 2023 noch 3,9 und 2022 lediglich 3,5 Prozent. Mit fast 294.000 registrierten Arbeitslosen wurde 2025 im Land der jahresdurchschnittlich höchste Wert seit 2006 erreicht.