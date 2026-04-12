Baden-Württemberg: Das sind die Top-Reiseziele an den Flughäfen in Baden-Württemberg und Stuttgart

Wohin fliegen die Menschen aus Baden-Württemberg besonders gerne? Eine spanische Insel überrascht nicht wirklich. Andere beliebte Ziele hingegen schon.

Die Osterferien in Baden-Württemberg neigen sich dem Ende entgegen und viele Urlauberinnen und Urlauber kehren zurück in den Südwesten - auch mit dem Flugzeug. Wohin es die Menschen an den Flughäfen im Südwesten am häufigsten zieht, zeigt ein jüngst veröffentlichter Bericht des Stuttgarter Flughafens sowie Rückmeldungen auf Anfragen der Deutschen Presse-Agentur.

Übersicht zu den jeweiligen Top-5-Destinationen im vergangenen Jahr Von Stuttgart zog es die meisten Menschen nach Istanbul. An den Flughafen Istanbul-Sabiha Gökçen auf der asiatischen Seite flogen rund 541.000 Passagiere, an den Flughafen Istanbul etwas mehr als 382.000. Auf Platz zwei der beliebtesten Reiseziele folgt die Insel Mallorca in Spanien. Rund 639.000 Passagiere flogen 2025 dorthin. Auf Rang drei folgte Antalya (Türkei) mit rund 571.000 Menschen. Platz vier belegte die Hauptstadt Kosovos, Pristina, mit 372.000 Passagieren.

Unsere Empfehlung für Sie Flughafen Stuttgart Top 10 Flüge ab Stuttgart: Hierhin fliegen die meisten Passagiere Innerdeutsche Flüge spielen am Stuttgarter Airport nur noch eine nachgeordnete Rolle. Nur am Ende der Top Ten der nachfragestärksten Strecken finden sich nationale Ziele.

Vier der fünf beliebtesten Ziele am Baden-Airpark lagen im vergangenen Jahr in Spanien. Vorne lag - mit deutlichem Abstand - Palma de Mallorca. Rund 371.000 Passagiere flogen auf die bei den Deutschen beliebte Insel. Auf Rang zwei folgte London-Stansted (England) mit rund 164.500 Menschen. Die Plätze drei bis fünf entfielen auf Alicante (121.215), Barcelona-Girona (115.173) und Malaga (90.628).

Vom Euro-Airport im Dreiländereck flogen im vergangenen Jahr 630.200 Personen nach Pristina. Damit belegte die Hauptstadt Kosovos den ersten Rang. Nach London flogen Angaben des Flughafens zufolge 577.000 Menschen. Es folgten Istanbul (576.300), Palma de Mallorca (352.100) und die ungarische Hauptstadt Budapest (350.900).

Am Memminger Flughafen in Bayern, unweit der Grenze zu Baden-Württemberg, lag 2025 Albaniens Hauptstadt Tirana auf dem ersten Platz. 5,1 Prozent aller Fluggäste flogen dorthin, wie eine Sprecherin mitteilte. Es folgten Palma de Mallorca (5 Prozent), Pristina (4,3 Prozent), Serbiens Hauptstadt Belgrad (4 Prozent) und Bulgariens Hauptstadt Sofia (3,8 Prozent).