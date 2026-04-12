Baden-Württemberg: Das sind die Top-Reiseziele an den Flughäfen in Baden-Württemberg und Stuttgart

Wohin fliegen die Menschen aus Baden-Württemberg besonders gerne? Eine spanische Insel überrascht nicht wirklich. Andere beliebte Ziele hingegen schon.
Die Osterferien in Baden-Württemberg neigen sich dem Ende entgegen und viele Urlauberinnen und Urlauber kehren zurück in den Südwesten - auch mit dem Flugzeug. Wohin es die Menschen an den Flughäfen im Südwesten am häufigsten zieht, zeigt ein jüngst veröffentlichter Bericht des Stuttgarter Flughafens sowie Rückmeldungen auf Anfragen der Deutschen Presse-Agentur.