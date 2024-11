Baden-Württemberg: Darum ist die Landtags-SPD für Scholz als Kanzlerkandidat

1 Olaf Scholz will erneut Kanzlerkandidat der SPD werden. Foto: dpa/Carsten Koall

Erste Stimmen in der SPD fordern von Olaf Scholz einen Verzicht auf die nächste Kanzlerkandidatur seiner Partei. In Baden-Württemberg stehen die Genossen dagegen recht geschlossen.











Die SPD in Baden-Württemberg steht hinter Olaf Scholz als Kanzlerkandidat seiner Partei bei der vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar. „Olaf Scholz wird Kanzlerkandidat. Daran hat sich nichts geändert“, sagte Landeschef Andreas Stoch. Als Kanzlerkandidat werde Scholz ein anderer sein, als „der Ampel-Kanzler Olaf Scholz“, ist Stoch überzeugt. „Als Kanzler war er oftmals Projektionsfläche für den Streit in der Ampel. Das ist nun vorbei. Die Frage für die Wähler wird sein: Scholz oder Merz?“