Baden-Württemberg: CDU will Sicherheitsrat im Land einrichten

Von Cyberattacken bis Messerangriffen: Die CDU warnt vor einer neuen Bedrohungslage im Land. Nun fordert sie einen Sicherheitsrat für Baden-Württemberg – und mehr.
– Angesichts wachsender Bedrohungen fordert die Südwest-CDU die Einrichtung eines Sicherheitsrats für Baden-Württemberg. So steht es in einer Erklärung zur Verteidigungspolitik, die die Fraktion bei ihrer Klausurtagung in Konstanz beschlossen hat. „Wir wollen Justiz, Polizei, Verfassungsschutz und Bevölkerungsschützer an einen Tisch bringen“, sagte CDU-Landes- und Fraktionschef Manuel Hagel. „Wir bündeln Kräfte, denken strategisch und machen damit unser Land noch sicherer.“