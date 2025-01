Baden-Württemberg: BWIHK erwartet weiteren Verlust von Industriearbeitsplätzen

1 Präsident des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertags (BWIHK), Jan Stefan Roell. (Archivbild) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Miese Stimmung bei den Unternehmen. Viele Betriebe klagen unter anderem über zu viel Bürokratie oder hohe Energiepreise. Was treibt sie sonst noch in Baden-Württemberg um?











Die baden-württembergische Industrie sorgt sich um die Zukunftsfähigkeit des heimischen Wirtschaftsstandorts. „Die fehlende Nachfrage aus dem In- und Ausland, hohe Arbeits- und Energiekosten sowie der politische Schlingerkurs haben den Betrieben im Land, insbesondere in der Industrie die Luft ausgehen lassen“, sagte der Präsident des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertags (BWIHK), Jan Stefan Roell, der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart.