Baden-Württemberg: Bundeswehr stellt zwei Teleskope in Meßstetten auf

Bundeswehr stellt zwei Teleskope in Meßstetten auf

1 Diese digital erstellte, grafische Darstellung soll visualisieren, wie ein neues Teleskopsystem zur Weltraumüberwachung in etwa aussehen wird. Foto: dpa

Die Weltraumüberwachung war bisher keine Domäne der Bundeswehr. Mit neuen Teleskopen will sich Deutschland nun unabhängiger von anderen Staaten machen.











Zur Weltraumüberwachung wird die Bundeswehr 2025 zwei riesige Teleskope auf dem Truppenübungsplatz in Meßstetten aufstellen. Das teilte das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr in Koblenz mit. Die zwei neuen Teleskope sind ein Teilprojekt des künftigen Systems zur Weltraumüberwachung und ermöglichen die eigene Beobachtung und Verfolgung von Objekten im Weltraum. Ein Teleskop stehe bereits seit vier Jahren in Koblenz.