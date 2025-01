Raum Karlsruhe Warnstreik bei der Post – zahlreiche Zustellungen betroffen

Wer in Raum Karlsruhe und im südlichen Zipfel von Rheinland-Pfalz auf ein Paket oder einen Brief wartet, könnte Geduld brauchen: Es gibt Warnstreiks bei der Post. Betroffen sind unter anderem auch Zustellungen in Kommunen wie Crailsheim, Sinsheim, Baden-Baden, Pforzheim und Heilbronn.