Unterensingen - Beim Einschlag eines Blitzes in einen Baum an einem Ausflugslokal sind in Baden-Württemberg drei Menschen lebensgefährlich verletzt worden.

Sie saßen bisherigen Erkenntnissen zufolge an einer Biertischgarnitur unter dem Baum, wie die Polizei am Abend mitteilte. Es handelt sich um einen 35-jährigen Mann, eine 43-jährige Frau und einen 11-jährigen Jungen. Sie wurden von Ersthelfern und später von Rettungskräften medizinisch versorgt und dann in Kliniken gebracht.

Eine weitere 40-jährige Frau erlitt bei dem Vorfall am Nachmittag in der Gemeinde Unterensingen ebenfalls Verletzungen, die jedoch nicht lebensgefährlich sind, wie es hieß. Ihre beiden Kinder - ein 4-Jähriger Junge und ein Mädchen im Alter von knapp 11 Monaten - erlitten einen Schock. Sie befanden sich offensichtlich beim Blitzeinschlag in einem Fahrradanhänger, so die Polizei.

Der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot vor Ort, unter anderem mit vier Notärzten und einem Rettungshubschrauber. Zur Betreuung der Ersthelfer und Augenzeugen war ein Notfallnachsorgedienst im Einsatz. Etwa 15 Menschen hatten laut Polizei in einer Scheune Schutz gesucht, als das Gewitter aufzog.