Baden-Württemberg: Blauzungenkrankheit bei fast 100 Tierhaltungen im Südwesten

Von der grassierenden Blauzungenkrankheit sind allein in Baden-Württemberg inzwischen mindestens 94 Tierhaltungen und Betriebe betroffen. Deutschlandweit waren es nach Angaben des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) bis zum 23. August mehr als 4.800. Noch im Juni hatte das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit gerade einmal 13 Fälle im gesamten Bundesgebiet erfasst. Wie viele Tiere in den Betrieben infiziert sind, lässt sich nach Angaben einer Sprecherin derzeit nicht genau sagen.

Am 8. August war die Blauzungenkrankheit bei Schafen im Rems-Murr-Kreis ausgebrochen. Seither breitet sie sich auch im Südwesten aus. Der Rhein-Neckar-Kreis etwa hatte erst vor wenigen Tagen aufgrund von Nachweisen der Tierseuche Quarantäne- und tierärztliche Maßnahmen angeordnet. „Viehhaltende Landwirtschaftsbetriebe sind dringend aufgerufen, empfängliche Tiere gegen die Blauzungenkrankheit impfen zu lassen“, hieß es.

Virus wird von Mücken übertragen

Das Blauzungenvirus wird von bestimmten Mücken übertragen. Vor allem Schafe und Rinder infizieren sich damit, auch südamerikanische Kamelarten, Ziegen und Wild-Wiederkäuer sind empfänglich. Der Erreger ist nicht auf Menschen übertragbar. Fleisch und Milchprodukte für Blauzungenkrankheit empfänglicher Tiere können bedenkenlos konsumiert werden.

Ursache der Epidemie ist dem FLI zufolge der sogenannte Serotyp BTV-3 des Erregers. Im Laufe des Jahres sei weiter mit immer mehr Fällen und mehr betroffenen Betrieben zu rechnen. Und: „Auf jeden Fall wird uns BTV-3 auch noch im kommenden Jahr beschäftigen.“

Der baden-württembergische Landesschafzuchtverband sieht bereits viele in der Branche an ihren Grenzen. Für einige von ihnen gehe es schlicht um die Existenz, warnt Anette Wohlfarth, die Geschäftsführerin des Verbands.

Nur in einem Bundesland noch keine Fälle

Folgen hatte die Tierseuche unter anderem auch für den Historischen Schäferlauf in Markgröningen (Kreis Ludwigsburg). Wegen der Tierseuche wurde das traditionelle Leistungshüten zum Auftakt der Feiertage am Freitag bereits abgesagt. Das restliche Programm sollte am Wochenende und bis Montag wie geplant stattfinden.

Binnen nur zehn Monaten hat sich der Erreger der Blauzungenkrankheit damit wie in einem wahren Virus-Tsunami in ganz Deutschland ausgebreitet. Am Freitag war noch Sachsen hinzugekommen. Nur in Berlin als einzigem Bundesland gibt es bisher keine erfassten Fälle bei Tieren, wie das FLI mitteilte.

Insgesamt gibt es nach Angaben des Deutschen Bauernverbandes rund 10,6 Mio. Rinder (Stand Mai) in Deutschland, davon rund 3,7 Millionen Milchkühe. In Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein stehen demnach zusammen über 75 Prozent der Rinder.

In den Niederlanden war die Variante erstmals im September 2023 aufgetreten, sie breitete sich dann rasant aus, wie es vom FLI heißt. Im Oktober 2023 war die erste Infektion in Deutschland bestätigt worden, bei einer Schafhaltung in Nordrhein-Westfalen.