Baden-Württemberg: Bis zu 42 Grad? So heiß wird das Wochenende

Die Hitzewelle im Südwesten erreicht am Wochenende ihren Höhepunkt: Bis zu 42 Grad sind möglich, neue Temperaturrekorde könnten fallen.
Nach den Rekordwerten am Donnerstag steuert die Hitzewelle in Baden-Württemberg auf einen neuen Höhepunkt zu. Laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind zum Ende der Arbeitswoche und auch am Samstag neue Temperaturrekorde möglich. „Wir steuern auf die Spitze der Hitzewelle zu“, sagte ein DWD-Meteorologe. Die Wärmebelastung in weiten Teilen des Südwestens dürfte teilweise extrem ausfallen.