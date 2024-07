Baden-Württemberg: Betriebe bekommen ihre Ausbildungsplätze nicht voll

1 Ein knappes Drittel der betroffenen Unternehmen meldet, überhaupt keine Bewerbungen für ihre Ausbildungsplätze erhalten zu haben. Foto: dpa/Martin Schutt

Azubis sind Mangelware. Viele Unternehmen im Südwesten haben Schwierigkeiten, ihre Stellen zu besetzen. Geklagt wird gleichfalls über die Qualifizierung der jungen Leute.











Die baden-württembergischen Unternehmen bekommen ihre Ausbildungsplätze nicht besetzt. 48 Prozent der Firmen geben in einer Umfrage an, dass sie im vergangenen Jahr für freie Ausbildungsplätze keinen jungen Menschen gefunden hätten, wie der Baden-Württembergische Industrie- und Handelskammertag (BWIHK) in Stuttgart mitteilte. Dieser Anteil sei seit 2019 deutlich gestiegen und liege seit 2022 gleichbleibend hoch.