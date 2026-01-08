Baden-Württemberg: Bestellungen im Maschinenbau steigen – Aufschwung bleibt aus

1 Wie steht es um den Maschinenbau? Foto: Jens Kalaene/dpa/Jens Kalaene

Trotz gestiegener Bestellungen bleibt der Maschinenbau in Baden-Württemberg zurückhaltend: Eine nachhaltige Erholung ist laut Verband nicht absehbar.











Die Bestellungen im baden-württembergischen Maschinen- und Anlagenbau haben zum Jahresende angezogen. Im November gab es im Vergleich zum Vorjahresmonat bei den Neubestellungen ein Plus von preisbereinigt 13 Prozent, wie der Landesverband des VDMA in Stuttgart mitteilte. Die leichte Stabilisierung der Auftragslage verschaffe dem Maschinenbau im Südwesten etwas Luft. Die Orders aus dem Inland konnten um 25 Prozent zulegen, während auf den Auslandsmärkten ein Plus von 7 Prozent verzeichnet wurde.