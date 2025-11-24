Baden-Württemberg: Befürchtetes Glättechaos bislang im Südwesten ausgeblieben

Rutschpartien und viele Unfälle waren befürchtet worden. Aber trotz glatter Straßen ist das große Chaos auf den baden-württembergischen Straßen am frühen Morgen ausgeblieben.
Das Wetter hat einen kräftigen Umschwung im Südwesten hingelegt, aber auf den Straßen ist es trotz der Warnungen vor Blitzeis und Rutschpartien in der Nacht und am frühen Morgen weitgehend ruhig geblieben. „Das Glätte-Eis-Chaos ist ausgeblieben“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Freiburg. „Um diese Jahreszeit ist das Wetter halt so, und angesichts dessen war alles in erwartbarem Rahmen.“