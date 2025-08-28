Baden-Württemberg: Bald weniger Eltern-Taxis an Schulen? Rückendeckung vom Land

Wenns sich vor der Schule der Verkehr staut, dann liegt das meist an den „Eltern-Taxis“. Dem Land sind die Mamis und Papis ein Dorn im Auge. Sie macht den Behörden Mut.
Damit Kinder so früh wie möglich und so sicher es geht alleine zur Schule laufen oder fahren können, setzt sich das Land seit Jahren gegen sogenannte Eltern-Taxis ein. Nun macht die baden-württembergische Landesregierung einen weiteren Schritt und schafft rechtliche Grundlagen, damit Kommunen stärker gegen die chauffierenden Mamas und Papas vorgehen können. Durch einen Erlass des Landes sollen Behörden und Schulen Schulstraßen und Schulzonen leichter und rechtssicher einrichten können.