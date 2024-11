Baden-Württemberg: Auf diesen Weihnachtsmärkten sind Taschenkontrollen möglich

1 Nicht nur auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt zeigt die Polizei aus Sicherheitsgründen Präsenz. (Archivbild) Foto: dpa/Christoph Schmidt

In wenigen Tagen öffnen die ersten Weihnachtsmärkte in Baden-Württemberg. In puncto Sicherheit haben die Ordnungsdienste besonders Messer und Cannabis im Blick. Worauf sich Besucher einstellen müssen.











Auf einigen Weihnachtsmärkten in Baden-Württemberg müssen sich die Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr auf kritische Blicke in ihre Taschen oder Rucksäcke einstellen. So wollen Städte und Polizei sichergehen, dass die Besucher keine Messer oder andere Waffen mit auf die Märkte nehmen. Um dieses Verbot durchzusetzen, darf die Polizei die Menschen anlasslos kontrollieren.