Baden-Württemberg: Auf diesen Straßen wird es zum Ferienende voll

1 Zum Ferienende wird es auf den Straßen wieder voll. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Ferienende und Feiertag: An diesem Wochenende müssen sich Autofahrer in Baden-Württemberg auf viele Staus einstellen. Auf welchen Straßen wird es besonders eng?











Autofahrer in Baden-Württemberg müssen sich rund um Fronleichnam und das Ende der Pfingstferien auf Staus einstellen. Vor allem auf den Autobahnen in Richtung Norden sei mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen, teilte der ADAC Württemberg mit. Den Feiertag nutzen viele Menschen für einen Kurztrip am verlängerten Wochenende. Außerdem enden am Sonntag die zweiwöchigen Pfingstferien in Baden-Württemberg sowie in Bayern.