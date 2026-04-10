Der lange Zeit stabile Arbeitsmarkt kommt ins Rutschen – auch wegen des Konflikts in Nahost. Die Bundesagentur für Arbeit erwartet für Baden-Württemberg nichts Gutes.
Der – kaum beruhigte – Krieg im Nahen Osten sowie der Zollkonflikt mit den USA wirken sich negativ auf den Arbeitsmarkt aus. Das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit (IAB) hat eine neue Prognose für 2026 vorgelegt – und die Aussichten für Baden-Württemberg sind düsterer als zuvor. Der Arbeitsmarkt ist mit Rezession und Transformationskrise ohnehin schon stark belastet – Donald Trumps Politik bringt nun zusätzliche Stressfaktoren.