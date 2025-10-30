Baden-Württemberg: Arbeitslosenquote sinkt im Oktober nur minimal

Normalerweise sinkt im Herbst die Arbeitslosenquote – doch in Baden-Württemberg blieb die Herbstbelebung aus. Experten sehen wenig Hoffnung auf schnelle Besserung.
Die Lage auf dem baden-württembergischen Arbeitsmarkt bleibt angespannt. Im Oktober sei der Rückgang der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat mit 3,2 Prozent gering ausgefallen, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Stuttgart mit. Die Herbstbelebung falle nur schwach aus – und sei damit seit 2022 die vierte schwache Herbstbelebung in Folge.