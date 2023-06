1 Die Betreiber von Apotheken beklagen sich über zu geringe Honorare und legen einen Protesttag ein. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Am Mittwoch werden in Baden-Württemberg zahlreiche Apotheken geschlossen bleiben. Der Grund ist der Streit über die Honorare.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Am Mittwoch müssen sich die Kundinnen und Kunden der rund 2300 Apotheken in Baden-Württemberg auf Einschränkungen einstellen, dann nämlich findet der bundesweite Protesttag statt. „In jeder Apotheke laufen seit über zehn Jahren die Kosten aus dem Ruder“, sagte die Präsidentin des Landesapothekerverbands Baden-Württemberg (LAV), Tatjana Zambo, am Montag in Stuttgart.