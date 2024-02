Baden-Württemberg: AfD scheitert erneut bei Wahl von Vertretern für Landeszentrale

1 Erneut sind zwei Kandidaten der AfD-Fraktion dabei gescheitert, ins Kuratorium der Landeszentrale für politische Bildung gewählt zu werden. Foto: dpa/Marijan Murat

Zum neunten Mal ist die AfD nun damit gescheitert, Vertreter für das Kuratorium der Landeszentrale für politische Bildung im Landtag wählen zu lassen. Am Montag soll dazu ein Gericht urteilen.











Wenige Tage bevor der Verfassungsgerichtshof des Landes in dem Streit ein Urteil verkünden will, hat die AfD im Landtag erneut versucht, Vertreter ins Kuratorium der Landeszentrale für politische Bildung wählen zu lassen. Die Rechtspopulisten scheiterten am Donnerstag zum wiederholten Mal an einer großen Mehrheit im Parlament. Der Abgeordnete Bernhard Eisenhut erhielt 15 Ja-Stimmen und 112 Nein-Stimmen bei zwei Enthaltungen und zwei ungültigen Stimmen. Sein Fraktionskollege Uwe Hellstern kam auf 14 Ja-Stimmen und 113 Nein-Stimmen. Zwei Angeordnete enthielten sich, zwei Wahlzettel waren ungültig. Nach Angaben der Landtagsverwaltung war die Wahl am Donnerstag die Neunte.