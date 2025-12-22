Baden-Württemberg: 75.000 Menschen im Südwesten feiern um Weihnachten Geburtstag

1 Am 24.12.2024 wurden im Südwesten 200 „Christkinder“ zur Welt gebracht (Symbolbild). Foto: Elisa Schu/dpa/Elisa Schu

An Heiligabend und Silvester kommen im Südwesten traditionell viele Kinder zur Welt. Was die Statistik über die besonderen Geburtstage verrät.











Link kopiert



Wer über die Weihnachtsfeiertage geboren wurde, hat gleich doppelten Grund zur Freude - es gibt in vielen Fällen zwei Geschenke: Nahezu 75.000 Menschen haben nach Angaben des Statistischen Landesamtes an den Feiertagen Geburtstag. Ende September 2025 lebten in Baden-Württemberg rund 25.400 Personen, die an einem “Heiligabend„, dem 24. Dezember, geboren wurden.