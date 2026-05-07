Baden-Württemberg: 41-Jähriger nach Fund von Frauenleiche in Auto festgenommen
1
Ein Leichenwagen steht auf einem Feldweg in Baden-Württemberg, wo eine tote Frau in einem Auto entdeckt wurde. Foto: Jason Tschepljakow/dpa/Jason Tschepljakow

Nach dem Fund einer Frauenleiche nahe dem baden-württembergischen Bad Rappenau ist ein Mann wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts festgenommen worden.

Nach dem Fund einer Frauenleiche nahe dem baden-württembergischen Bad Rappenau ist ein Mann wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts festgenommen worden. Bei dem Beschuldigten handele es sich um einen 41-Jährigen, erklärte das Polizeipräsidium Heilbronn am Donnerstagabend. Die Leiche der 39-jährigen Frau aus Heilbronn war demnach am Morgen in einem schwarzen Mercedes entdeckt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge kannten sich der Festgenommene und das Opfer.

 

Der Tatverdächtige wurde den Angaben zufolge von Beamten der Bundespolizei im bayerischen Regensburg gefasst. Nach dem Leichenfund bei Bad Rappenau am Donnerstagmorgen hatte die Heilbronner Polizei die 50-köpfige SOKO "Stern" eingerichtet. Der Fahndungserfolg sei durch "umfangreiche zielgerichtete und länderübergreifende Ermittlungsmaßnahmen" ermöglicht worden, erklärte die Polizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen "bestand zwischen dem Opfer und dem Tatverdächtigen eine Vorbeziehung", hieß es weiter. Zu weiteren Hintergründen, insbesondere zum Tatmotiv, wollte die Polizei "aus ermittlungstaktischen Gründen" keine Angaben machen. Die Kriminalpolizei Heilbronn bat allerdings die Bevölkerung um Mithilfe. Menschen, die in der Nacht zu Donnerstag im Bereich Bad Rappenau-Bonfeld Verdächtiges beobachtet haben, sollen sich demnach melden.

 