Baden-Württemberg: 41-Jähriger nach Fund von Frauenleiche in Auto festgenommen

1 Ein Leichenwagen steht auf einem Feldweg in Baden-Württemberg, wo eine tote Frau in einem Auto entdeckt wurde. Foto: Jason Tschepljakow/dpa/Jason Tschepljakow

Nach dem Fund einer Frauenleiche nahe dem baden-württembergischen Bad Rappenau ist ein Mann wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts festgenommen worden.











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Nach dem Fund einer Frauenleiche nahe dem baden-württembergischen Bad Rappenau ist ein Mann wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts festgenommen worden. Bei dem Beschuldigten handele es sich um einen 41-Jährigen, erklärte das Polizeipräsidium Heilbronn am Donnerstagabend. Die Leiche der 39-jährigen Frau aus Heilbronn war demnach am Morgen in einem schwarzen Mercedes entdeckt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge kannten sich der Festgenommene und das Opfer.